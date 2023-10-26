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القرم: خطة طوارئ من أوجيرو وألفا وتاتش في حال نشوب حرب على لبنان

26 - أكتوبر - 2023
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

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كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عن أن “كلاً من أوجيرو، الفا وتاتش، تقدموا بخطة طوارئ في حال نشوب حرب على لبنان”.

وأوضح في حديث لـِ”صوت كل لبنان”، أن “الهدف ليس تخويف الناس إلا أن الحيطة واجب، وهيئة أوجيرو ستعلن عن خط ساخن يسمح للمواطنين المراجعة في حال حصول أي طارئ أو عطل”.

ولفت القرم إلى، أن “الخطة تتضمن المولدات المتحركة، تعبئة مخزون المازوت بالكامل، حفظ الداتا، غرفة التحكم عن بعد بالشبكات، بالإضافة إلى تأمين احتياجات السوق من بطاقات التشريج، وتأمين الحماية على مدار الساعة تحسباً لأي خرق الكتروني، وذلك تبعاً للأولويات من وزارة الصحة والداخلية والصليب الأحمر والطواقم الطبية والصحافيين”.

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