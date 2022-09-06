القرم: موظّفو أوجيرو أبدوا إيجابية كبيرة... ولكن

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه كان هناك إيجابية في التعاطي مع ملف الإتصالات وفي مقارنة بين اليوم والأمس يمكن القول إنّ اليوم أفضل بكثير.

وقال القرم في مداخلة تلفزيونية إن موظّفي “أوجيرو” أبدوا إيجابية كبيرة ولكن موضوع الإضراب ككلّ لم يُحَلّ إلا أنّه سيكون لدينا اجتماع بعد قليل للمتابعة.

وأضاف: “الخلاف على الحدّ الأدنى للأجور لا يزال موجوداً وننتظر الرأي القانوني للالتزام به”.

وأشار القرم إلى أنه من المفترض أن يكون لدينا حسّ وطني للتفريق بين ما يجب أن نقوم به وما يجب ألا نقوم به وأتمنّى على الجميع أن يتصرّف بما يخدم المواطن.

يذكر أنه بدأت سنترالات الاتصالات في مناطق لبنانية عدة، بالخروج عن الخدمة تباعاً، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع للاتصالات وخدمة الإنترنت، بسبب إضراب عمال وموظفي شركة “أوجيرو” التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان، للمطالبة برفع أجورهم، بعدما فقدت قيمتها الشرائية بسبب الانهيار المالي في البلاد.

وكانت نقابة عمال وموظفي “أوجيرو” أعلنت الإضراب المفتوح ابتداء من صباح أمس الثلاثاء، مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة، دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر”، على أن تبقي النقابة جلساتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.