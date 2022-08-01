القروض السكنية على طاولة لجنة الصحة والعمل في مجلس النواب

دعت “لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية”، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان “أنطوان حبيب”، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان “روني لحود” الى المشاركة في اجتماع اللجنة في مجلس النواب برئاسة النائب “بلال عبدالله” وحضور الأعضاء.

وأطلع حبيب أعضاء اللجنة على أهداف قروض الطاقة الشمسية وقروض السكن والترميم التي يؤمّنها مصرف الإسكان، مفنّداً شروطها، وأكد أنها تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ولفت إلى تأثير إضراب القطاع العام على عملية تقديم الطلبات بما فيها الأوراق الرسمية.

إلى ذلك، عرض لحود أعمال مؤسسة الإسكان والظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي عرقلت مهامها وقيّدت نشاطها ولا تزال، لا سيما مع احتدام الأزمة المصرفية والنقدية وانعكاساتها السلبية على قروض المؤسسة.