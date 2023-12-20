"القرية الميلادية المجانية".. مبادرة جديدة لـ "لبنان لا يريد الحرب" في ساحة الدكوانة

أطلقت حملة “لبنان لا يريد الحرب” مبادرة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقوم فيها بتنظيم قرية ميلادية مجانية لأبناء منطقة الدكوانة بالإضافة إلى إضاءة شجرة الميلاد في ساحة البلدية.

حيث تضم القرية الميلادية نشاطات ترفيهية مجانية للأطفال، إلى جانب توزيع هدايا وتتميز هذه المبادرة بروح العطاء والسعادة، حيث يتم توزيع الطعام مجانًا بهدف زرع البسمة على وجوه المواطنين.

وقد أقام حفل الافتتاح، اليوم الأربعاء، 20 كانون الثاني 2023 بحضور عدد كبير من الناس والفعاليات الدينية والسياسية والمخاتير بالاضافة إلى حشد إعلامي وناشطين اجتماعيين. الحدث جرى بالتعاون مع بلدية الدكوانة وبحضور رئيس البلدية أنطوان شختورة والأب فادي العلم راعي أبرشية المنطقة.

وشدّد كل من المنظمّين والقيّمين على الرسالة الأساسية من هذا النشاط الميلادي هل أن “لبنان لا يريد الحرب” وهو يشكّل في هذا العيد رسالة سلام وصرخة من مواطنين في العيد يحاولون خلق أجواء ميلادية جميلة.

كما ستستمر القرية الميلادية لمدة خمسة أيام، وتتضمن نشاطات للأطفال وأغاني وألعاب وغيرها من القضايا التي تعنيهم في هذا العيد والكل مدعو لزيارة القرية والاستمتاع بفرح الأعياد رغم كل الظروف التي نعيشها.