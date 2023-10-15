"القسام": استشهاد 3 من عناصرنا بلبنان اشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، البيان الآتي:

نصرةً للأقصى والمقدسات والمجاهدين في معركة طوفان الأقصى، وعلى درب الجهاد والمقاومة، قامت مجموعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان، مساء يوم الجمعة 28 ربيع الأول 1445هـ – الموافق 13 تشرين الأول 2023م، بالتقدم للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنت من الاشتباك مع جيش العدو الصهيوني والانسحاب بسلام.

وفي صبيحة يوم السبت 29 ربيع الأول 1445هـ – الموافق 14 تشرين الأول 2023م تمكنت المجموعة بفضل الله من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مغتصبة “مرغليوت” واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر، وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف مجاهدينا ليرتقوا شهداء إلى ربهم مقبلين غير مدبرين.

وإننا إذ نزف إلى العلا شهداءنا الأبطال وهم:

– الشهيد القسامي المجاهد/ أحمد أسامة عثمان – مخيم عين الحلوة

– الشهيد القسامي المجاهد/ يحيى نايف عبد الرازق – مخيم عين الحلوة

– الشهيد القسامي المجاهد/ صهيب عمر كايد – وادي الزينة

لنعاهد الله أن نكون الأمناء على دماء شهدائنا الأبرار، والاستمرار في درب الجهاد والمقاومة حتى النصر والتحرير.