القصف الإسرائيلي مستمر.. ما آخر تطورات الجنوب؟

أغارت مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على منزل بالقرب من المسجد في الحارة الفوقا في بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى احتراق المنزل.

وعلى الأثر، توجهت الإطفائية إلى المكان للسيطرة على الحريق. ولم يبلغ عن خسائر بشرية.

كما وشنت مسيّرة معادية قرابة العاشرة إلا ربع من صباح اليوم، غارتين متتاليتين على أطراف بلدتي الضهيرة ويارين.

وكان قد سيطر الهدوء الحذر على القطاعين الغربي والأوسط الليل الفائت، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي وإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وتعرضت عيتا الشعب ووادي السلوقي بعيد منتصف الليلة الماضية، لقصف مدفعي إسرائيلي.