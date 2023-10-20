القصف يحتدم جنوباً.. إليكم تفاصيل ما حصل

يوم متوتر عاشته الحدود الجنوبية. فقد دارت اشتباكات في خراج بلدتي الرميش ويارون اثر استهداف حزب الله لموقع هرمون الاسرائيلي.

وأصدر حزب الله البيان التالي: إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 ‏مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي: الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة.

وعصرا، أعلن حزب الله في البيان الآتي: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 ‏موقع العاصي بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة”. ‏

كما اعلن في بيان ثان: “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الجمعة موقع ‏هرمون بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.”

ولاحقا صدر عن “حزب الله” البيان الآتي: ‏”هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 ‏موقعي بركة ريشا وراميا، وايضا موقع ‏هرمون بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.

وعلى الاثر، أطلق الجيش الاسرائيلي من موقعه في بركة ريشا عددا من القذائف الثقيلة بعد تعرضه لهجوم صاروخي من قبل المقاومة ا باتجاه بلدة البستان المحاذية للموقع.

واعلن الجيش الاسرائيلي عن تعرض عدد من مواقعه على الحدود مع لبنان في مختلف القطاعات لهجمات صاروخية مباشرة وقصف مدفعي.

ليعلن الحزب في بيان جديد ان “مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا عصر اليوم، تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.

وافادت سكاي نيوز بأن حزب الله اطلق صاروخاً موجهاً نحو كتيبة راميم الإسرائيلية والجيش الاسرائيلي رد بقصف قرب بلدة مركبا.

من جهته، إستهدف الجيش الإسرائيلي بعد الظهر، محيط السياج الشائك في ‫وادي هونين مقابل‬ بلدة حولا، واستخدم القذائف الفسفورية في القصف على خراج بلدتي حولا وميس الجبل.

ودوت صفارات الإنذار في مقر قوات “اليونيفيل” في الناقورة. وكان اطلق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع المنارة التابع لإسرائيل.

وقصفت قوات الاحتلال عصرا تلة العويضة، في كفركلا، وأطراف بلدة ‎حولا.

وترافق ذلك مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء القطاع الغربي.

وفي الاثناء، اعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه مجموعة مسلحين مجددا في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن سابقا أنه استهدف بنى تحتية عسكرية لحزب الله، مشيرا الى أن مسيّرة تابعة له قتلت مسلحا داخل الأراضي اللبنانية، قبل ان يضيف: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان بمسيّرة.

الى ذلك، افادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الجيش طاردت شخصا تسلل وأطلق النار عند بلدة مارغليوت على الحدود مع لبنان.

ايضا، أفيد بأن حزب الله هاجم موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا الحدوديّة بصواريخ موجهة. على الاثر دارت اشتباكات عنيفة تدور في محيط كفرشوبا وطاول القصف اطراف ميس الجبل.

وتم استهداف موقع العاصي الإسرائيلي مقابل بليدا ورد الجيش الاسرائيلي يرد بقصف التلال المحاذية للموقع.

وكان خيّم الهدوء الحذر على المناطق الحدودية في قرى القطاع الغربي صباحا، في وقت اتخذ الجيش اللبناني إجراءات احترازية لمنع التجمعات بعد صلاة الجمعة حفاظا على الناس من تعديات العدو الاسرائيلي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباحًا، عن خطة لإجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

كما لوحظت تحركات بحرية للعدو الاسرائيلي قبالة شاطئ الناقورة.