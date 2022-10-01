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القصيفي: نرفض التصرفات الرعناء بحق الصحافيين

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2022 9:28 صباحًا
جوزف القصيفي

جوزف القصيفي

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اتصل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، برئيس مكتب “الوكالة الوطنية للاعلام” في منطقة اقليم الخروب – الشوف ‏الزميل أحمد منصور، وإطلع منه على تفاصيل الإعتداء الآثم، “الذي تعرض له على أيدي عناصر مسلحة، بينما كان في مهمة ‏اعلامية وانسانية في بلدة مزبود الشوفية”.‎
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وبحسب بيان للنقابة، فان القصيفي اعتبر أن “مثل هذه التصرفات الرعناء، التي يتعرض لها الصحافيون والاعلاميون، لن تلقى منا إلا ‏الشجب والإستنكار والملاحقة القضائية امام كل المراجع”.‎
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وتابع: “اننا ندعو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الى إعطاء تعليماته بتوقيف هذه العناصر، بعدما ثبت انها تنتمي ‏الى سلك قوى الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة الأمنية، وكانت بثياب مدنية، والتي كان الحري بها أن تقف الى جانب الزميل ‏منصور والأهالي، الذين كانوا يساهمون في إخماد نيران الحريق الذي كان يهدد البلدة والمنطقة، لا الاعتداء عليه، وترهيب الناس ‏باطلاق النار عشوائيا، حيث كان يقوم الزميل منصور بواجبه المهني والوطني‎”.‎
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وختم: “إننا في انتظار ان تبلغ القضية خواتمها، بالانتصار للزميل منصور من خلال انزال العقاب الرادع بحق الفاعلين، الذين تسببوا ‏له بأذى مادي ومعنوي‎”.‎

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