القصيفي: نرفض التصرفات الرعناء بحق الصحافيين

اتصل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، برئيس مكتب “الوكالة الوطنية للاعلام” في منطقة اقليم الخروب – الشوف ‏الزميل أحمد منصور، وإطلع منه على تفاصيل الإعتداء الآثم، “الذي تعرض له على أيدي عناصر مسلحة، بينما كان في مهمة ‏اعلامية وانسانية في بلدة مزبود الشوفية”.‎

‎ ‎

وبحسب بيان للنقابة، فان القصيفي اعتبر أن “مثل هذه التصرفات الرعناء، التي يتعرض لها الصحافيون والاعلاميون، لن تلقى منا إلا ‏الشجب والإستنكار والملاحقة القضائية امام كل المراجع”.‎

‎ ‎

وتابع: “اننا ندعو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الى إعطاء تعليماته بتوقيف هذه العناصر، بعدما ثبت انها تنتمي ‏الى سلك قوى الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة الأمنية، وكانت بثياب مدنية، والتي كان الحري بها أن تقف الى جانب الزميل ‏منصور والأهالي، الذين كانوا يساهمون في إخماد نيران الحريق الذي كان يهدد البلدة والمنطقة، لا الاعتداء عليه، وترهيب الناس ‏باطلاق النار عشوائيا، حيث كان يقوم الزميل منصور بواجبه المهني والوطني‎”.‎

‎ ‎

وختم: “إننا في انتظار ان تبلغ القضية خواتمها، بالانتصار للزميل منصور من خلال انزال العقاب الرادع بحق الفاعلين، الذين تسببوا ‏له بأذى مادي ومعنوي‎”.‎







