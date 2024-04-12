القصيفي يُندد بالإعتداء الذي تعرضت له سيارة طاقم "الميادين"

استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي “الاعتداء الذي تعرضت له سيارة مدنية في بلدة العديسه الجنوبية كانت تقل طاقماً إعلامياً تابعاً لمحطة الميادين على يد العدو الاسرائيلي من مستعمرة مسكافعام في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف: “إنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها العدو الاسرائيلي على الإعلاميين في لبنان، وهو اسلوب درج عليه باستمرار دون أن يقيم كعادته وزنا للمواثيق والاعراف الدولية التي تحمي الإعلاميين، وتضمن حرية تحركهم في مسرح الأحداث والحروب”.

وقال: “إننا نطالب وزارة الخارجية والمغتربين بإضافة هذه الجريمة النكراء إلى سجل الجرائم الموصوفة بحق الإعلاميين المدنيين اللبنانيين ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي”.

وختم مهنّئاً الزملاء في محطة “الميادين” على نجاتهم من الاستهداف المدان بكل المعايير، مثمنا الدور الذي تضطلع به المحطة في كشف جرائم العدو ومجازره.