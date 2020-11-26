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القضاء الأعلى يرد على فهمي: كلام غير مسموح

منذ 54 دقيقة
القضاء

القضاء

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رد مجلس القضاء الاعلى على كلام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي عن أن 95 في المئة من القضاة فاسدين.

واوضح في بيان أن “ما صدر بحق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح لا سيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات علما ان القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف اكثر من صعبة وينتظر مؤازرة من كافة السلطات والمؤسسات”.

يذكر أن فهمي أشار في حديث تلفزيوني، إلى أن “وزارة الداخلية والبلديات واسعة وعلاقتها مع المواطن في كل التفاصيل من وثيقة ولادته الى وثيقة وفاته وما بينهما”، لافتاً إلى أن “من راتبه في الدولة اللبنانية 15 مليون ليرة لبنانية ومنزله بـ5 ملايين دولار يجب أن يُسأل من أين له هذا؟”، معتبراً أن “ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة فاسدين”.

ورداً سؤال حول الحادثة التي حصلت يوم أمس مع أحد المحامين على أحد حواجز قوى الأمن الداخلي في منطقة الرملة البيضاء، أوضح أن المحامي هو من بادر إلى الإعتداء على أحد العناصر بالضرب بالتزامن مع التوجه له بكلامات نابية، مشدداً على أن قوى الأمن الداخلي تحمي الجميع، لافتاً إلى أن الموضوع بات في عهدة القضاء، مؤكداً أن ردة فعل نقيب المحامين ملحم خلف لم تكن مبررة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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