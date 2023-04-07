القضاء الفرنسي يدعي على رئيس بنك لبناني.. تفاصيل هامة

وجّه القضاء الفرنسي، لائحة اتهامات إلى رئيس مجلس إدارة “بنك الموارد” والوزير اللبناني السابق مروان خير الدين، في نهاية شهر آذار الفائت، تشمل تكوين جماعة إجرامية، لا سيما بهدف اختلاس أموال عامة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية، وإساءة الأمانة والرشوة، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

جاءت جميع الاتهامات حسب المصادر على خلفيّة التحقيقات التي تجريها السلطات القضائيّة في فرنسا في مصادر ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالشبهات التي تدور حول قيامه بعمليّات اختلاس كبيرة من المصرف المركزي .

ونقلت الوكالة عن المصادر أنّ رياض سلامة استفاد من حسابات موجودة في بنك الموارد، ومن غض نظر إدارة المصرف عن العمليّات التي جرت من خلال هذه الحسابات، مقابل استفادة مروان خير الدين من خدمات خاصّة من جانب حاكم مصرف لبنان. كما حاولت الوكالة الحصول على تعليق فوري من محامي مروان خير الدين، إلا أنّه لم يقم بأي تعليق حول القضيّة.

وأشار الخبر إلى أنّ توجيه لائحة الاتهامات إلى خير الدين يمثّل ثاني خطوة من هذا النوع في الملف المرتبط بحاكم مصرف لبنان، في إشارة ضمنيّة إلى توجيه القضاء الفرنسي لائحة اتهامات أخرى إلى الأوكرانيّة آنا كوزاكوفا خلال مرحلة سابقة. مع الإشارة إلى أنّ كوزاكوفا هي والدة إبنة سلامة، حيث يشتبه المحققون بتعاونها مع حاكم مصرف لبنان لإخفاء مصدر جزء من ثروة الحاكم في أوروبا. كما يشتبه المحققون باستفادتها من موقع سلامة، لتأجير مصرف لبنان شقّة تملكها في باريس، بعقد مشبوه وعوائد غير منطقيّة.

ومن المعروف أنّ القضاء الفرنسي لم يقم حتّى اللحظة بالادعاء رسمياً على حاكم مصرف لبنان، بانتظار استجوابه خلال شهر أيّار المقبل. إلا أنّ توجيه لوائح الاتهامات رسميًّا إلى خير الدين وكوزاكوفا يؤشّر إلى جديّة المعطيات الموجودة في الملف، وإلى تورّط سلامة بشبهات عالية الخطورة، ما يمهّد لتوجيه الادعاء رسميًا عليه خلال الفترة المقبلة.