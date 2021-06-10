الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القضاء يرسل محاضر استجواب كارلوس غصن إلى فرنسا

10 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 12:02 صباحًا
كارلوس غصن

كارلوس غصن

A A A
طباعة المقال

علم “صوت بيروت إنترناشونال”، أن القضاء اللبناني أرسل محاضر التحقيقات التي خضع لها المدير التنفيذي السابق لمجموعة “رينو – نيسان” العملاقة كارلوس غصن على مدى أسبوع أمام قضاة تحقيق ومدعين عامين فرنسيين، بإشراف مباشر من المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان والمحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، الى فرنسا عبر وزارة الخارجية اللبنانية.

وتشكل هذه الخطوة ترجمة قانونية لتقديم الأجوبة على الاستنابات الفرنسية، رغم وجود قضاة فرنسيين في لبنان، إذ أشار مصدر قضائي لبناني واكب جلسات الاستجواب، أن القضاة الفرنسيين “استحصلوا على صور عن محاضر التحقيقات، الا أن الأوراق الرسمية التي يعتمدها القضاء الفرنسي، هي التي يتسلمها رسميا من لبنان عبر الحقيبة الدبلوماسية”.

وقال المصدر إن “المدعي العام الفرنسي وبعد الاطلاع سيقرر ما إذا كان سيوجه اتهاما مباشرا الى غصن، باعتبار أن التحقيق معه في بيروت ركز على شبهات حول دوره بصرف النفوذ الرشوة وتحقيق مكاسب مالية من خلال العقود التي أبرمها مع جهات عدة بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة “رينو – نيسان”، مشددا على أن “دور القضاء اللبناني انتهى مع تنفيذ الاستنابة القضائية الفرنسية، الا إذا قرر القضاء الفرنسي اتهام غصن، وتقديم طلب رسمي الى السلطات اللبنانية لاسترداده ومحاكمته في فرنسا، عندها سيطلب لبنان ملفه القضائي لدراسته والنظر بامكانية محاكمته في لبنان، إذا ثبت أن القضايا المتهم بها ترقى الى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون اللبناني”.

وأوضح المصدر أن غصن “عبر خلال استجوابه عن امتنانه للقضاة الفرنسيين، لأن جلسات التحقيق والأسئلة التي طرحت عليه، وفرت له الفرصة ليقول ما في جعبته من معلومات وأسرار لم يكن أحد يعرفها، وطالما رفض القضاء الياباني الأخذ بها وتدوينها خلال مرحلة توقيفه هناك”.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

سمير جعجع
جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
نانسي عجرم
نانسي عجرم نجمة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022
عملية سلب
تعرض شاب لمحاولة قتل وسلب في النبطية.. اليكم التفاصيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
رجل الاعمال طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
نجيب ميقاتي
هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة