القطاع الصحي ينازع... ومستشفيات مهددة بالإقفال!

يُنازع القطاع الصحي منذ فترة نتيجة الازمة الاقتصادية المتردية والتي تتطوّر يوميًا بالاتجاه السلبي، ما يهدد العديد من المستشفيات بالإقفال.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض في حديث إذاعي “استطعنا تأمين مساعدات للمستشفيات الحكومية وايضا للتي تعنى بالصحة النفسية والعقلية من اجل استمرارها، كما نسعى الى دعم العاملين في هذه المستشفيات”.

وتابع: “موظفو وزارة الصحة والقطاع الصحي بالتحديد كانوا يعملون 24 ساعة على 7 ايام خلال أزمة كورونا، وحاليًا نعمل على مكننة معاملات وزارة الصحة للتخفيف من الضغط على المواطنين والموظفين”.

وأكد الا حلول سحرية للازمة، مضيفًا: “علينا القيام بإصلاحات من اجل الحصول على المساعدات وعملية الدمج بين المستشفيات الحكومية هدفها التخفيف من الاعباء”.

وعن انقطاع الدواء، اكد الابيض ان العديد من الادوية ستبدأ بالوصول الى لبنان الاسبوع القادم ولكنها غير كافية، مضيفًا: “هناك وعود برفع المبالغ المرصودة لادوية السرطان”.

واضاف: “نتابع موضوع الادوية المزورة، ومن واجبنا كوازرة تأمين العدد الاكبر من الادوية والعمل على ضبطها، كما علينا ضبط عملية التهريب والتوزيع”.