الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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القعقور تتحدث عن "هرطقة دستورية": ميقاتي يخضع لضغوط المدارس الخاصة

منذ 12 دقيقة
النائبة حليمة القعقور

النائبة حليمة القعقور

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أشارت النائبة حليمة القعقور إلى أنّ “الرئيس ميقاتي يخضع لضغوط لوبي المدارس الخاصة ويقرر عدم نشر القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية”.

وأضافت في منشور على منصّة “إكس”: “شو هيدي الهرطقة الدستورية؟ ما في شي اسمو “عدم نشر” أو “التريث بالنشر”! في طعن بدستورية القانون أو تقديم اقتراح قانون آخر يعدل فيه أحكام القانون الحالي الذي أقر بالهيئة العامة! بلد محكوم من لوبيات المصالح الخاصة على حساب حقوق الناس”.

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