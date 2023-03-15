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القعقور تكشف عن "تعهّد" لوزير التربية: نراقب ونترقّب!

منذ 59 دقيقة
النائبة حليمة القعقور

النائبة حليمة القعقور

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أعلنت النائبة حليمة القعقور عبر حسابها الخاص على “تويتر”، أنّه “بعد التحرّك والضغط المستمر، تعهّد وزير التربية بوضع خطة للعام الدراسي المقبل وبنشر تقرير عن القروض والهبات وكيف صرفت خلال جلسة لجنة التربية اليوم”.

وأضافت: “نراقب ونترقّب كي يبنى على الشيء مقتضاه، ومطالبنا أكبر وتشمل التدقيق الجنائي والإداري كمرحلة أولى فقط”.

وختمت تغرديتها: “وصولًا إلى تشكيل لجنة طوارئ من أصحاب الكفاءة والرأي الحر وبالشراكة مع المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، كي يصبح من الممكن حينها وضع خطوات على مستوى الأزمة وجديتها”.

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