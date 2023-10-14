القعقور: جولة تضامن وتأكيد على الصمود والوحدة مع أهالي القرى الحدودية

أعلنت النائبة حليمة القعقور في بيان، أنها نفّذت “جولة تضامن وتأكيد على الصمود والوحدة مع أهالي الخيام وكفرشوبا والهبارية وراشيا الفخار، برفقة النائب الياس جرادة”.

وقالت القعقور: “أردت أن أحيي صمود الأهالي وأعزيهم بالشهيد الصحفي عصام عبدالله، وقلت لهم إن النزوح يجب أن يكون من كل لبنان إلى الجنوب، للتضامن مع أهلنا وأنفسنا، وتمسكًا بالأرض وبحق بالدفاع عن النفس”.

وتابعت: “الجنوب لنا جميعًا، ولا يمكن أن يترك بوجه عدو همجي نرى جرائم الحرب التي يرتكبها كل يوم في غزة، وشهدنا عليها الأمس مع استهدافه صحافيينا”.