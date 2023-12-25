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القعقور عن قانون صندوق تعويضات المعلمين: موقف الوزير "لا مبرر له"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2023 9:26 مساءً
النائبة حليمة القعقور

النائبة حليمة القعقور

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كتبت النائبة حليمة القعقور على حسابها عبر منصة “إكس”: “يخضع الوزير لضغوط المدارس الكاثوليكية لرفضهم القانون المتعلق بصندوق تعويضات المعلمين.

وأضافت، إن هذه الضغوطات وموقف الوزير، لا مبرر لهما، وذلك للأسباب التالية:

١- بما أن المؤسسات التربوية تتقاضى الجزء الأكبر من القسط المدرسي بالدولار، من الطبيعي اقتطاع نسبة منها لصندوق التعويضات بالعملة نفسها والا الصندوق لن يكون قادرا للتعويض للمعلمين الذين يعيشون برواتب زهيدة.

٢- ان الاعتراض على براءة الذمة في القانون يسيء للمدارس التي تعارضه، لأنه يظهر نية بعدم تسديد المتوجبات التي تقتطعها المدارس الخاصة لتدفعها الى الصندوق، كما تظهر اعتراض لكل ما يعزز الشفافية في موازنات المدارس الخاصة (لوبي المدارس الخاصة لطالما رفض معايير الشفافية في الموازنات). غير ان براءة الذمة تعتبر ضرورية لإرغام المدارس المتخلفة على الدفع.

فمن أصل ١٢٠٠ مدرسة خاصة في لبنان، تتولى المدارس الكاثوليكية، التي تضم ربع مدارس لبنان، الاعتراض بحماية البطريرك بالرغم أن كافة أحزاب السلطة تملك مدارس خاصة تستفيد من غياب الشفافية.

وختمت، “إن الشفافية تحمي حقوق الأهالي والمعلمين لذلك يخشونها”.

 

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