السبت 19 شعبان 1444 ﻫ - 11 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القعقور: عوائق تنظيمية وقانونية تقف أمام مشاركة الشباب في صناعة القرار

منذ 44 دقيقة
النائبة حليمة القعقور

النائبة حليمة القعقور

A A A
طباعة المقال

أكدت النائب عن حزب “لنا” الديمقراطي الاجتماعي حليمة القعقور، أن “عوائق ثقافية وتنظيمية وفردية وقانونية تقف أمام ممارسة الشباب لحقوقهم ومشاركتهم في صناعة القرار في لبنان والدول العربية، وفي مقدمها الحق بصنع الخيارات السياسية الحرة وقمع المنظومة الاجتماعية والثقافية لها، والحق بالعمل والحق بتحقيق الذات من خلال أخذ المبادرة وحرية التعبير، إضافة إلى الحق بالخصوصية”.

جاء حديث القعقور خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشباب الثاني حول القضايا التنموية، الذي يضم 80 شابا وشابة من 9 دول عربية مشاركين في إطار مشروع سفير الذي تنظمه شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.

وشاركت القعقور مع الشبان والشابات تجربتها الشخصية “من دراسة العلوم السياسية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن ثم الانخراط في النشاط السياسي، وصولا إلى العمل الحزبي والمشاركة بتأسيس حزب لنا الديمقراطي الاجتماعي الذي يشكل الشبان والشابات نسبة 80% من أعضائه، مع كوتا شبابية وجندرية في كامل هيكليته وفي مراكز صنع القرار فيه”.

كما جرى نقاش حول تشخيص الأسباب التي تعيق وصول الشباب إلى حقوقهم، وكيفية إزالتها لتثبيت مشاركتهم في صناعة القرار في بلدانهم.

بدوره تناول الخبير من الشبكة أديب نعمة التحديات الهيكلية للتنمية، وضرورة “اعتماد مقاربات مختلفة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة المنشودة وتغيير عالمي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حريق- تعبيرية
    إخماد حريقَين في مكبَّين للنفايات
    إشكال
    إشكال وإطلاق نار في طرابلس
    لبنان
    الاتفاق السعودي - الايراني بارقة أمل لبنانية

    الأكثر قراءة

    جويل حاتم وجورج الراسي
    بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
    هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
    هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
    طقس لبنان
    المنخفض الجويّ يقترب.. انخفاض سريع في الحرارة وأمطار وثلوج!