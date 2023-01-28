السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القعقور: لمحاسبة المدعي العام التمييزيّ على خطواته غير القانونية

منذ 7 دقائق
النائبة حليمة القعقور

النائبة حليمة القعقور

A A A
طباعة المقال

أثنت النائبة حليمة القعقور في بيان، على “موقف الزملاء والزميلات بشأن الانقلاب على التحقيق في جريمة تفجير بيروت، ورفض المساس بالمحقق العدلي، وضرورة محاسبة المدعي العام التمييزي على خطواته غير القانونية الهادفة إلى دفن التحقيق”.

وقالت: “أؤكد أن المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء، وصولا إلى تحلل النظام القضائي استتباعا للانهيار الكامل للدولة بظل هذا النظام”.

وختمت القعقور: “أذكر بقانون استقلالية القضاء المقدم العام 2018، وكل ما تعرض له من تشويه، والذي يشكل، بعيدا من التعديلات والملاحظات التي تفرغه من مضمونه، مدخلا لبناء دولة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة القاضي عويدات
    بالفيديو.. وقفة احتجاجيّة للمطالبة بإقالة عويدات وتعزيزات أمنيّة احتياطيّة
    طقس لبنان
    منخفضات جويّة بانتظارنا.. طقس شتوي بارد ومثلج الأسبوع المقبل!
    النائب ميشال دويهي
    دويهي: لن نعيد تجارب الثنائيات السياسية

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية والدولار
    بعد "التأرجح الجنوني".. كم سجّل سعر "الدولار الأسود" اليوم؟
    الدولار الأميركي
    بعد "التحليق" الصباحيّ.. انخفاض ملحوظ لـ "الدولار"
    الدولار
    "السقوط المفاجئ" للدولار مستمر.. كم بلغ؟