القمة الروحية: للترفع عن الحسابات السياسية… وحياد لبنان مشروع سلام لا مشروع حرب

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طالبت القمة الروحية في الديمان الترفع عن الحسابات السياسية والخلافات والتضامن مع المؤسسات الدستورية في ورشة الانقاذ الوطنية.

كما شددت القمة على “تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية باستثناء الالتزام بالقرارات الدولية والقضية الفلسطينية خصوصاً عودة الفلسطينيين إلى وطنهم وحياد لبنان مشروع سلام لا مشروع حرب”.

وانطلقت القمة الروحية المسيحية أعمالها في الديمان بحضور البطاركة: مار بشارة بطرس الراعي، يوسف العبسي، يوسف الثالث يونان، كريكور بيدروس العشرين، والمطرانين شاهيه بانوسيان ومكاريوس اشقريان ممثلين كاثوليكوس بيت كيليكيا ارام الأول كيشيشيان.