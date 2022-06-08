أشار أمين سر نقابة أصحاب الأفران في لبنان ناصر سرور إلى أنّ “القمح غير موجود والطحين لا يكفي أكثر من 20 يوماً، وهذا الموضوع يستدعي استنفار الجميع”.

وأضاف في حديث إذاعي، أنّ “لا جواب من وزارة الاقتصاد المسؤولة عن أمن الرغيف وهناك إعاقة بمصرف لبنان من ناحية صرف الاعتمادات”.

وعادت أزمة الرغيف إلى الواجهة بعد أن جرى ترقيعها خلال الأسابيع الماضية، فعلى الرغم من أسباب هذه الأزمة المعروفة، إلا أن تعنت وإصرار مصرف لبنان على عرقلة حياة الناس باتا أمرًا واضحًا ومكشوفًا.

والجدير ذكره أنّ أسباب الأزمة تعود بشكل أساسي إلى عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح المستورد، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المطاحن عن إنتاج الطحين، وبالتالي تقلص الكميات المسلّمة إلى الأفران، الأمر الذي وضع البلد بأكمله في مواجهة أزمة غذائية.