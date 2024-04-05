القنطار عرض مع بدران شؤون الجامعة اللبنانية وطلاّبها

زار عضو المجلس السياسي والمسؤول عن الملف التربوي في الحزب الديمقراطي اللبناني ياسر القنطار رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في مكتبه في الادارة المركزية، وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون الجامعة اللبنانية وشجونها، حيث كان لملف تفرغ الاساتذة والمعايير المعتمدة حيز كبير.

كما تطرّقا إلى وضع الاساتذة المتعاقدين ورفع بدل ساعة التعليم والحوافز التي يجب أن تقدم لهم والاسراع في دفع بدلات الاتعاب، وإلى أوضاع الاساتذة المتقاعدين بمساواتهم بالاساتذة الموجودين في الخدمة وفقاً للقانون.

وأكّدا ضرورة دعم صندوق تعاضد الاساتذة وصندوق تعاضد موظفي الجامعة خصوصاً في الطبابة والتعليم، وعرضا ملف السكن الجامعي خصوصاً لطلاب المناطق البعيدة عن العاصمة.

وأثنى الدكتور القنطار بإسمه وبإسم رئيس الحزب طلال أرسلان والحزب على الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة من أجل تعزيز وضع الجامعة اللبناية هذا الصرح العلمي الوطني الكبير.