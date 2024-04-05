الجمعة 26 رمضان 1445 ﻫ - 5 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القنطار عرض مع بدران شؤون الجامعة اللبنانية وطلاّبها

منذ 3 دقائق
A A A
طباعة المقال

زار عضو المجلس السياسي والمسؤول عن الملف التربوي في الحزب الديمقراطي اللبناني ياسر القنطار رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في مكتبه في الادارة المركزية، وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون الجامعة اللبنانية وشجونها، حيث كان لملف تفرغ الاساتذة والمعايير المعتمدة حيز كبير.

كما تطرّقا إلى وضع الاساتذة المتعاقدين ورفع بدل ساعة التعليم والحوافز التي يجب أن تقدم لهم والاسراع في دفع بدلات الاتعاب، وإلى أوضاع الاساتذة المتقاعدين بمساواتهم بالاساتذة الموجودين في الخدمة وفقاً للقانون.

وأكّدا ضرورة دعم صندوق تعاضد الاساتذة وصندوق تعاضد موظفي الجامعة خصوصاً في الطبابة والتعليم، وعرضا ملف السكن الجامعي خصوصاً لطلاب المناطق البعيدة عن العاصمة.
وأثنى الدكتور القنطار بإسمه وبإسم رئيس الحزب طلال أرسلان والحزب على الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة من أجل تعزيز وضع الجامعة اللبناية هذا الصرح العلمي الوطني الكبير.

    المزيد من أخبار لبنان

    "الكتلة النقدية تضاعفت"... ماذا يعني ذلك؟
    بعد الـ 18 مليوناً.. هل يصبح الحدّ الأدنى للأجور 50 مليون ليرة؟
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    عرض خسائر الحرب.. ولا قرار بعد باعادة الإعمار

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية ـدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
    طهران تشكو الخيانة.. تسريبات أدت لاغتيال قادة الحرس الثوري وحزب الله في سوريا!
    مطعم ماكدونالدز
    بعد الخسائر الكبيرة.. ماكدونالدز في إسرائيل تحسم قرارها!
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    طبول الحرب تعلو.. والجيش الإسرائيلي يترقب بقلق الرد الإيراني!