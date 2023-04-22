"القوات": اسم فرنجية بعيد جداً عن الرئاسة

أكّد النائب فادي كرم أنّ حزب “القوات اللبنانية” لن ينتخب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية حتى ولو تمكّن من الحصول على الدعم السعودي له، مستبعداً في الوقت عينه ان تكون الرياض في صدد اعتماد هكذا خيار كما يروج البعض لان مواصفاتها لا تتلاقى وشخص من فريق الممانعة.

واذ اعتبر كرم في حديث عبر “صوت كل لبنان”، أنّ اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعيد جدًا عن الرئاسة، أوضح أنّ “اعتراض تكتل “الجمهورية القوية” عليه ليس بالشخصي انما بالمسار السياسي الذي يتبعه”.

وقال كرم إنّ قرار “القوات” بالتفاهم مع بعض الأطراف التي يلتقي معها، يقضي بمنع إيصال مرشح محور الممانعة بجميع الوسائل الديمقراطية المتاحة.

وشدّد كرم على تمسك “القوات” بخيار النائب ميشال معوض حتى اليوم، كاشفاً عن مفاوضات تجري بين أفرقاء المعارضة حول اسمين آخرين.

ورداً على سؤال عن العلاقة بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطنيّ الحرّ، قال كرم إنّ “احتمال التفاهم يبقى مطروحاً، ولو ان اتفاق 2016 أفضى إلى لا ثقة بالتيار وممارساته على مستوى السلطة.

وفي الشأن القضائي – المالي، طالب كرم بسلسلة محاكمات تنطلق من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لتكر سبحة الاسماء وتطال كل من شارك في الفساد والمحاصصة من وزراء وغيرهم، رافضاً تحميل سلامة المسؤولية كاملةً.

كرم وصف “تطيير” الانتخابات البلدية والاختيارية بالكارثة الكبرى، متهماً البعض بالمماطلة واللعب على الوقت لاشهر للوصول الى هذه الغاية وتحميل المسؤولية للفريق الرافض للتشريع ووزير الداخلية الذي يقول انه على كامل الجاهزية لاجرائها.