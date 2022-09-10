السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
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القوات: البعض يتعامل بخفّة في موضوع الثروة النفطية

منذ 11 دقيقة
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

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شدّدت مصادر القوات اللبنانية على تأييدها تحقيق اي خطوة تعطي لبنان حقوقه، سواء في ملف ترسيم الحدود البحرية كما الترسيم مع سوريا واستعادة مزارع شبعا.

ولفتت عبر “الديار” الى ان البعض يتعامل بخفة في موضوع الثروة النفطية، حيث يجب التعامل مع هذا الملف وفقًا للقوانين والتشريعات من اجل ان تضمن ان تكون هذه الثروة للأجيال القادمة وليس ثروة تتبدّد على غرار الاموال التي نهبت في لبنان.

كما جدّدت القوات اللبنانية تمسّكها بحصول الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية، محذّرةً من الفراغ ومشيرةً إلى ان العهد للاسف يضع الاولوية لتأليف حكومة، وليس لإجراء انتخابات رئاسية تعيد انتاج السلطة.

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