القوات اللبنانية: قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح تاريخي ولا تراجع للوراء

أكد حزب القوات اللبنانية أن قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح تاريخي و جلسة الغد استكمال لما بدأته الحكومة.

كما أكد حزب القوات في تصريحات للحدث أنه لا تراجع للوراء في موضوع حصرية السلاح.

كما أضاف : “حزب الله وحركة أمل مدعوان للعودة إلى الدولة اللبنانية. بدون حصر السلاح لبنان يحتضر ولا يمكن أن يستمر لبنان بـ”دولتين وقرارين”.

وقال حزب القوات اللبنانية أن سلاح الحزب لم يدافع عن لبنان بوجه إسرائيل كما أنه لم “يسند” غزة.

وفي وقت سابق قال حزب القوات أن “القرار بنزع الساح وحصره بيد الدولة وَجب أن يصبح نافذًا منذ 19 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1701 الذي نصّ حرفيًّا على أهمية بسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية”.

وأردف أن “جلسة مجلس الوزراء في 5 آب وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة”. وأوضح أن “المدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.

وكان حزب الله، أصدر بياناً وصف فيه قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، بأنه “خطيئة كبرى”. وأشار الحزب إلى أن القرار يمسّ جوهر “المقاومة” ويضعف موقع لبنان في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي–الأمريكي المستمر”.

والثلاثاء، قررت الحكومة تأجيل البتّ بمسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس(غداً)، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام.