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“القوات اللبنانية”: ما حصل هو نتيجة التحريض الذي مارسه “نصر الله” ضد المحقق العدلي

14 - أكتوبر - 2021
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تنفي الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” الخبر الصادر عن قيادتي “حزب الله” و “حركة أمل” لجهة اتّهامهما “القوات اللبنانية” بالقتل المتعمّد، وتؤكّد على الآتي:

– أولا، تطالب “القوات اللبنانية” من الأجهزة المختصة تحديد المسؤوليات بشكل واضح وصريح.

– ثانيًا، ما حصل اليوم من أحداث مؤسفة على الأرض، وهي موضع استنكار شديد من قبلنا، ما هي سوى نتيجة عملية للشحن الذي بدأه السيد حسن نصرالله منذ أربعة أشهر بالتحريض في خطاباته كلّها على المحقّق العدلي، والدعوة الصريحة والعلنية لكفّ يده، واستكملها بإرسال مسؤوله الأمني وفيق صفا إلى قصر العدل مهدِّدًا ومتوعِّدًا القاضي بالقبع، وصولا إلى تخيير مجلس الوزراء بين التعطيل أو إقالة القاضي البيطار، وعندما وجد الحزب أنّ هناك عدم تجاوب مع تهديداته دعا إلى التظاهرة التي حصلت اليوم.

– ثالثًا، وسائل الإعلام كلّها إضافة إلى الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد بالملموس الظهور المسلّح بالأربيجيات والرشاشات والدخول إلى الأحياء الآمنة.

– رابعًا، إنّ اتهام “القوات اللبنانية” مرفوض جملة وتفصيلا، وهو اتّهام باطل والغاية منه حرف الأنظار عن اجتياح “حزب الله” لهذه المنطقة وسائر المناطق في أوقات سابقة.

– خامسًا، ما حصل اليوم يعرفه القاصي والداني وهو مواجهة العدالة بالمنطق الانقلابي نفسه، واستخدام السلاح، والترهيب، والعنف، والقوة لإسقاط مسار العدالة في انفجار مرفأ بيروت.

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