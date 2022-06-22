الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات ترد على مقالات "تضليلية": التغييرات التي يقوم بها الحزب تحصل باستمرار وبشكل طبيعي

منذ 39 دقيقة
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

نفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، “ما ورد في المقال الذي نشر في موقع “ليبانون ديبايت” تحت عنوان “جعجع يتعمد إهانة قيادييه”، واكدت ان “إحدى جوانب قوة “القوات” تكمن في تعويل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على قيادييه واحتضانهم، الأمر الذي يتظهر في التنظيم المميز والوفاء الكبير والالتزام الأكبر”.

وشددت الدائرة على ان “التغييرات التي يقوم بها الحزب تحصل باستمرار وبشكل طبيعي وتلقائي بما يؤمن الحيوية الحزبية والفعالية القواتية للعمل الحزبي، والمسؤول الذي يتم استبداله لا تنتهي مسؤوليته الحزبية مع انتهاء دوره السابق لا بل يواصل نشاطه الحزبي من خلال مهام أخرى”، وذكرت بأن” رئيس الحزب لطالما نوّه بالدور الذي أداه الأمين العام السابق الدكتور غسان يارد أمام المجلس المركزي وتكتل “الجمهورية القوية”، كما نوه بجهوده وتفانيه في سبيل القضية”،

وذكرت أيضا ان ” يارد هو قيادي في “القوات” وقام بتسليم المهمة للأمين العام الذي خلفه إميل مكرزل بكل انفتاح”.

وأسفت الدائرة الإعلامية “شديد الأسف لهذا النوع من المقالات التضليلية والكاذبة التي تسيء أولا إلى ناشرها وليس إلى “القوات”، التي تستمد قوتها من ثباتها في الخط السياسي والتزام القواتيين بحزبهم وخطهم وقضيتهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن
    وزير الإعلام زياد مكاري
    الوزير المكاري: سنسمي ميقاتي.. وترشيح سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية أمر جدّي!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    مولوي بحث مع وزير التربية إجراءات المواكبة للامتحانات الرسمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!