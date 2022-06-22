القوات ترد على مقالات "تضليلية": التغييرات التي يقوم بها الحزب تحصل باستمرار وبشكل طبيعي

نفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، “ما ورد في المقال الذي نشر في موقع “ليبانون ديبايت” تحت عنوان “جعجع يتعمد إهانة قيادييه”، واكدت ان “إحدى جوانب قوة “القوات” تكمن في تعويل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على قيادييه واحتضانهم، الأمر الذي يتظهر في التنظيم المميز والوفاء الكبير والالتزام الأكبر”.

وشددت الدائرة على ان “التغييرات التي يقوم بها الحزب تحصل باستمرار وبشكل طبيعي وتلقائي بما يؤمن الحيوية الحزبية والفعالية القواتية للعمل الحزبي، والمسؤول الذي يتم استبداله لا تنتهي مسؤوليته الحزبية مع انتهاء دوره السابق لا بل يواصل نشاطه الحزبي من خلال مهام أخرى”، وذكرت بأن” رئيس الحزب لطالما نوّه بالدور الذي أداه الأمين العام السابق الدكتور غسان يارد أمام المجلس المركزي وتكتل “الجمهورية القوية”، كما نوه بجهوده وتفانيه في سبيل القضية”،

وذكرت أيضا ان ” يارد هو قيادي في “القوات” وقام بتسليم المهمة للأمين العام الذي خلفه إميل مكرزل بكل انفتاح”.

وأسفت الدائرة الإعلامية “شديد الأسف لهذا النوع من المقالات التضليلية والكاذبة التي تسيء أولا إلى ناشرها وليس إلى “القوات”، التي تستمد قوتها من ثباتها في الخط السياسي والتزام القواتيين بحزبهم وخطهم وقضيتهم”.