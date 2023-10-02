"القوات" تسلّم عريضة المرفأ الى سفيرة فنلندا

زار وفد من حزب القوات اللبنانية سفيرة فنلندا في لبنان أني ميسكانين بحضور منسقة المشاريع في السفارة كاميلا أنتيلا. ضم الوفد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الاسمر، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وطوني درويش عن الجهاز.

بحث الوفد بمختلف التطورات السياسية في لبنان والمنطقة وسلم السفيرة نسخة عن العريضة الموجهة الى الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، التي تؤكد وتثني على موقف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠.