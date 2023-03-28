"القوات": سندّعي على هذا الموقع المشبوه

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي: “أورد الموقع المشبوه “ليبانون ديبايت” أنّ حزب “القوات اللبنانية” تخلّى عن دوره في موضوع تلزيم مبنى المطار واختبأ خلف رئيس هيئة الشراء العام جان العلية. ويندرج هذا الخبر المضلِّل في سياق الافتراءات التي دأب هذا الموقع المشبوه على بثها ونشرها لغايات مفضوحة ومكشوفة ولأغراض لا تخفى على أحد.

ولهذا الموقع المشبوه نقول: ما يميِّز “القوات اللبنانية” أنّها تدرس ملفاتها ولا تنقاد بالغريزة والشعبوية، إنما تقود على أساس العقل والدستور والقانون والمؤسسات، وتميِّز بين الموقف السياسي الذي لا يحتمل التأويل بتشخيصه ووضوحه، وبين المسائل الإدارية والمالية كالتلزيمات وغيرها والتي تتطلّب التمحيص والمتابعة والعودة إلى أصحاب الاختصاص لتبيان ما إذا كان هناك صفقة مشبوهة، أم أنّ التلزيم حصل وفقًا للآليات المطلوبة.

لم تسكت “القوات اللبنانية” يومًا عن أي شبهة فساد، وعندما تطرح أمرا لا تطرحه إلا بعد أن تكون قد درست جيّدًا وراجعت النصوص واستطلعت الوقائع لتبني موقفها بناء على دراسات علمية، وليس على مزايدات شعبوية أو مقالات مشبوهة من مواقع مشبوهة.

وفيما يتعلق تحديدًا بموضوع توسعة المطار، فإن الاستناد إلى الأستاذ جان العلية سببه الرئيس أنّه يدرس ملفاته جيّدًا ومعروف بنزاهته ومدى دقته وحرصه على المال العام ومحاربته للفساد.

ويبقى أنّه أمام التضليل المتمادي لموقع “ليبانون ديبايت” وأكاذيبه وافتراءاته ستدعي “القوات اللبنانية” على هذا الموقع المشبوه”.