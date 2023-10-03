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"القوات" - طرابلس: من يتعرض لمقامات دينية في المدينة لا علاقة له بنا

منذ 38 دقيقة
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

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نفى حزب “القوّات اللبنانيّة” – طرابس في بيان “أي علاقة له بالشخص الذي يتعرّض لمقامات ومرجعيات دينية في طرابلس وأبناء الفيحاء، وخصوصا أن الأيادي الخبيثة أضافت إلى الفيديو اسم القوات اللبنانية وعلم الحزب مع فبركة ودمج مقطع ثانٍ لفيديو آخر لنفس الشخص للإيحاء بأن المتحدّث هو من المنتمين إليه او من مناصريه بهدف الإيقاع بين طائفتين سياديتين وأساسيتين، وبالتالي يهم القوات ان تؤكِّد أن لا علاقة لهذا الشخص بالقوات من قريب ولا من بعيد”.

واستنكرت “القوّات” “التعرّض لمقامات ومرجعيات دينية طرابلسية نكنّ لها كل الاحترام، التي نحرص معها على نشر ثقافة العيش الحر الكريم في وطن أردناه واحة سلم وطمأنينة وملتقى الحضارات، على أن نستمر بسعينا مع كل أحرار لبنان إلى قيام دولة فعلية تُحقق العدالة وتفرض القانون”.

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