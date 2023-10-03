"القوات": لن نسكت عن أبواق الفتنة والكذب

أعلنت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية”، في بيان، أنها “لا تستغرب التعليقات التي تصدر عن بيئة تُروِّج للعنف والقتل، ولا تأبه لمشاعر عائلة قُتِل أحد أفرادها اغتيالًا، وتعرض آخر لحادث مميت بسبب قهره على اغتيال لم يتمّ توقيف مَن نفذه على رغم أن الكاميرات التقطت صور المجرمين”.

وأضافت: “لكن القوات التي رفعت الصوت وسمّت مَن اغتال الياس الحصروني، وتلاحق مَن اغتاله قضائيًا، لن تسكت عن أبواق الفتنة والكذب وستدّعي عليهم بجرم الافتراء والتجني”.

يشار إلى أنّ زوجة الياس الحصروني، إيفيت سليمان الحصروني، توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير في عين إبل – رميش.

يُذكر أن الحادث وقع بعد مرور شهرين على مقتل الحصروني.

وفي سياق متصل، أكّد رئيس بلدية عين ابل عماد اللوس لـ “النهار” أنّ “السيدة ايفيت سليمان الحصروني، فارقت الحياة بسبب تعرضها لحادث سير ولا علاقة لهذا الحادث بمقتل زوجها الياس الحصروني”.