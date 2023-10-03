الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"القوات": لن نسكت عن أبواق الفتنة والكذب

منذ 8 دقائق
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية”، في بيان، أنها “لا تستغرب التعليقات التي تصدر عن بيئة تُروِّج للعنف والقتل، ولا تأبه لمشاعر عائلة قُتِل أحد أفرادها اغتيالًا، وتعرض آخر لحادث مميت بسبب قهره على اغتيال لم يتمّ توقيف مَن نفذه على رغم أن الكاميرات التقطت صور المجرمين”.

وأضافت: “لكن القوات التي رفعت الصوت وسمّت مَن اغتال الياس الحصروني، وتلاحق مَن اغتاله قضائيًا، لن تسكت عن أبواق الفتنة والكذب وستدّعي عليهم بجرم الافتراء والتجني”.

يشار إلى أنّ زوجة الياس الحصروني، إيفيت سليمان الحصروني، توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير في عين إبل – رميش.

يُذكر أن الحادث وقع بعد مرور شهرين على مقتل الحصروني.

وفي سياق متصل، أكّد رئيس بلدية عين ابل عماد اللوس لـ “النهار” أنّ “السيدة ايفيت سليمان الحصروني، فارقت الحياة بسبب تعرضها لحادث سير ولا علاقة لهذا الحادث بمقتل زوجها الياس الحصروني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فنيدق
    بلدية فنيدق تُحذّر: لحماية الأملاك الخاصة من تجار الحطب
    النائب سيمون أبي رميا
    أبي رميا: تلقيت وعودًا أوروبيّة بإعادة النظر في ملف النزوح
    محافظ البقاع كمال أبو جودة
    محافظ البقاع: النزوح السوري يستنزف الأجهزة الأمنيّة

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
    انفجار في أكسفورد
    فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء
    تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
    وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير