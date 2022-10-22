القوات: ماضون في دعم معوّض والتنسيق مع الاشتراكي مستمرّ

أكّدت القوات اللبنانية لصحيفة الديار أنها ستبقى على دعمها للنائب “ميشال معوض” لرئاسة الجمهورية، وهذا التأييد ليس ظرفيٍا بل يركز على ما يتمتع به من مواصفات سيادية واصلاحية من اجل وضع الدولة اللبنانية على سكة التغيير الحقيقي، بعد الانهيار الكبير الذي شهدته والحصار الخارجي وتراجع الحضور للدولة ومؤسساتها داخليا. وترى القوات أن لبنان بحاجة الى رئيس للجمهورية قادر على الحكم، وأن لا يقبل سوى تطبيق الدستور ويكون رأس حربة في تنفيذ القانون.

وأكد مصدر القوات اللبنانية أن الحزب التقدمي الاشتراكي لا يزال على موقفه المؤيد لمعوض، وخير دليل على ذلك سيكون يوم الاثنين 24 تشرين الاول حيث سيصوّت نواب كتلة اللقاء الديمقراطي لميشال معوض في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وتابعت ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي “وليد جنبلاط” يقول انه لن يغيّر دعمه لمعوض في عدة جلسات حصلت بين اعضاء من القوات اللبنانية ومن الحزب التقدمي الاشتراكي، مشيرةً الى حصول تنسيق دائم بين الحزبين، واذا طرأت مستجدات فالقوات والاشتراكي سيتخذان معا موقفًا بعد بحث وحوار سياسي ديمقراطي يصب في مصلحة البلد.

كذلك، اعتبرت القوات اللبنانية أن الفريق الآخر في مرحلة ضياع، ويتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي لانه لم يتقدم بأي مرشح لرئاسة الجمهورية ليُصار الى مواجهة ديمقراطية بين مرشحين داخل البرلمان.

أمّا عن دعوة الرئيس “نبيه بري” للحوار، فأوضحت مصادر القوات أنه من المبكر إعطاء اي موقف منها، وعندما تحصل سيتم النظر الى مضمونها وتوقيتها ويبنى على الشيء مقتضاه.