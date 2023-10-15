"القوات" ينعى جيزيل خوري: إعلامية مناضلة بامتياز

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تنعى الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانية” الإعلاميّة المناضلة جيزيل خوري التي أمضت مشوار عمرها في نضال مستمر دفاعًا عن قناعاتها وأفكارها وفي مواجهة مَن اغتال زوجها الشهيد سمير قصير، وقد خلّدت ذكراه في المؤسسات التي أنشأتها، وفي صراعها المرير مع المرض، فكانت الإعلامية المناضلة بامتياز، وكانت خير مثال للإعلامية الملتزمة المؤمنة بأنّ الإعلام ليس وظيفة بل رسالة إنسانية.

تتقدّم الدائرة الإعلامية بالتعازي الحارة من أولادها وعائلتها والجسم الصحافي اللبناني والعربي، وتتمنى لروحها السلام.