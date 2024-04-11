القومي السوري ينفي نية حرق مكتب "القوات" في عكار

نفى منفّذ عام عكار في الحزب “السوري القومي الإجتماعي” أحمد السبسبي في بيان، “كل ما يشاع في عكار عن نية القوميين الإجتماعيين القيام بحرق مكتب القوات اللبنانية في عكار، هو خبر عار من الصحة ولا يمت إطلاقاً لما يصرّح به مسؤولي الحزب في عكار، إنما هو من نسج خيال الفتنويين المصطادين في الماء العكرة والذين لا يريدون الخير لعكار”.

وقال على أثر الاعتداء الذي حصل على مكتب منفذية زحلة في جديتا: “إننا في منفذية عكار نؤمن بدور الدولة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المتربصين شرا بعكار وملاحقتهم وإنزال أشد العقوبات لهم وإنها حتما لقادرة على ذلك. وإننا اذ نؤكد أننا لسنا ضعفاء إذا ما اعتدي علينا، بل أسود نستطيع أن ندافع عن أنفسنا وبقوة وهذا حق لنا”.

وختم: “حمى الله عكار وحمى أهلها وأبعد عنها شر الفتن، ما ظهر منها، وما بطن”.

هذا وأقدم مجهولون فجراً على حرق سيارة إسعاف عائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي كانت مركونة إلى جانب الطريق في بلدة بيصور في عاليه.