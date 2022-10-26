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القوى الأمنية تقبض على مطلوب بجرائم سرقة وحيازة عملة مزيّفة

منذ 33 دقيقة
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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تمكّنت القوى الأمنية من توقيف مواطن لبناني مطلوب بعدد من الجرائم منها حيازة عملة مزيّفة.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار العمل الذّي تقوم به مفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة للقبض على المطلوبين للقضاء، تمكّنت دوريّة من المفرزة بتاريخ 21/10/2022 من توقيف المدعو:

م. ج. (مواليد عام 1978، لبناني الجنسيّة) وهو مطلوب بجرائم سرقة، احتيال، مراهنات، وحيازة عملة مزيّفة.

بالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بما نسب إليه.

وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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