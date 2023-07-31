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القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة تستنكر كل جرائم القتل التي حصلت مؤخرا

منذ 46 دقيقة
مدخل مخيم عين الحلوة

مدخل مخيم عين الحلوة

الأنباء الكويتية
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صدر عن “القوى الإسلامية” في مخيم عين الحلوة، بيان، عقّب على “الأحداث المؤسفة المستمرة والتي لا يرضاها الله ولا رسوله ولا المؤمنون في مخيم عين الحلوة، والتي أودت بحياة عدد من أبناء المخيم، وجرحت آخرين، وروعت الآمنين فيه”.

وأكدت القوى الإسلامية في بيان “ما توصلت إليه هيئة العمل الفلسطيني المشترك وبرعاية الإخوة في “حزب الله” وحركة “أمل” مشكورين، من وقف فوري لإطلاق النار وسحب للمسلحين وتشكيل لجنة تحقيق تكشف المتورطين في كل ما حصل وتسلمهم للسلطات الرسمية المختصة”.

ودانت القوى الإسلامية “بأشدِّ العبارات الاستمرار في إطلاق النار على الآمنين وعلى المنازل وعلى دور العبادة، من أي طرف كائنا من كان”، مؤكدة حرصها على “أمن واستقرار المخيم والجوار، ونرفض الإضرار بأشقائنا في صيدا والجوار وتعريض حياة أبنائهم للخطر”.

وأضافت: “ونؤكد أننا سنستمر في سعينا لتهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بالتعاون مع الحرصاء من القوى والفعاليات الفلسطينية واللبنانية”.

واستنكر البيان “كل جرائم القتل التي حصلت مؤخرا، ابتداء من عملية قتل عبد فرهود رحمه الله، أو العميد أبو أشرف العرموشي ومرافقيه، رحمهم الله تعالى، ونعزي ذويهم وعائلاتهم، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.

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