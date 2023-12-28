القوى السياسية تترقّب "إشارة الانطلاق" لتجربة رئاسية جديدة!

أكدت معلومات صحيفة “الجمهورية” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يطلق أي مبادرة محددة في شأن تحريك عجلة الاتصالات حول الملف الرئاسي على غرار مبادراته الحوارية السابقة، التي فشلتها النكايات السياسية والشخصية بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والشروط المتصادمة المطروحة من قبل الجانبين.

وأشارت إلى أن الغاية الأساس من حركة الاتصالات التي يحضر لها بري هي محاولة ملاقاة أي جهد خارجي، فرنسي أو قطري أو غير ذلك، بتأكيد الحاجة الملحة في ظل المخاطر والظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان إلى إنجاح أي مسعى يقود إلى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، والشرط الأساس تغليب منطق التوافق على الإشتراطات والتعقيدات.

وفي السياق، أكدت مصادر موثوقة لصحيفة “الجمهورية” أن لا موعد محددًا حتى الآن لأي تحرك، وما خلا الكلام العمومي الذي أطلقته وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في زيارتها الأخيرة إلى بيروت حول ضرورة وضع الملف الرئاسي كأولوية بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فإن أيًا من المستويات السياسية في لبنان لم يتبلغ رسميًا من الفرنسيين أو من القطريين، لا عبر القنوات الديبلوماسية ولا عبر قنوات التواصل المباشر، متى سيطلقون إشارة الانطلاق لتحركهم بتجربة جديدة لإحداث اختراق في الجدار الرئاسي.