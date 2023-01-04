الكابيتال كونترول... والبندان الأهم

انتهت عطلة الأعياد، وعادت الحركة السياسية إلى الدوران. وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة لجان مشتركة يوم الخميس المقبل، للبحث في ملف “الكابيتال كونترول”.

عضو لجنة المال والموازنة النائب غازي زعيتر، لفت إلى أن “اللجان تُناقش هذا الملف، والبندين الأهم فيه، وهما مسألة تحويل الأموال إلى الخارج، والحفاظ على أموال المودعين في الداخل، والنقاش جدّي وهو مستمر”.

ورفض زعيتر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن يُعطي موعداً لإقرار القانون الذي طال انتظاره، وكشف أن “ثمّة أطراف تريد أن يترافق هذا القانون مع خطة تعافٍ حكومية لمواكبته، وهذا الملف مدار بحث، ويُبنى على النتيجة المقتضى”.

وعن ملف انتخابات رئاسة الجمهورية والحوار، شدّد زعيتر على أن برّي سيتحرك ولن يتوانى عن الدعوة إلى حوار متى وجد أجواءً مؤاتية وقبولاً للمشاركة، مذكّراً بنتيجة الدعوات السابقة التي قوبلت بالرفض من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.