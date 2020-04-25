الكاميرات أظهرت وجود شخصين لحظة رمي القنبلة على فرع “فرنسبنك” في صيدا

رمي القنبلة على فرع “فرنسبنك” في صيدا
رمي القنبلة على فرع “فرنسبنك” في صيدا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ألقى مجهولون، مساء اليوم السبت، قنبلة على فرع “فرنسبنك” في صيدا. واقتصرت الأضرار على الماديات، وأدى الانفجار إلى تحطم زجاجها إضافة إلى سقفها المستعار.

 

وعلى الفور حضر عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وفتحوا تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.

وباشرت القوى الأمنية التحقيقات للكشف على مكان الحادث، وتم تكليف خبير متفجرات، حضر على الفور للعمل على تحديد طبيعة القنبلة، كذلك تم سحب “Dvr” الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أظهرت بحسب المعلومات الأولية، وجود شخصين في المكان، لحظة رمي القنبلة.

شاهد أيضاً

قرار بتعديل مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات التجارية

غرفة العمليات الوطنية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” والعدد…

ما لم يشهده الدولار منذ العام 1985

نقابة الاطباء تدعو الى تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة بجدية

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×