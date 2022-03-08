الكتائب استضاف وفدا من حزب الشعب الأوروبي.. وتحذير للجميل بشأن الإنتخابات

حذّر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل من أي مخطط يهدف إلى تأجيل الانتخابات والذي بدأت إشاراته تتردّد في الإعلام ، مؤكدًا أنّ تأجيل الانتخابات ممنوع، وواصفًا تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بأنه خطيئة وجريمة بحق الحياة الديمقراطية في لبنان.

ورفض الجميّل مقولة إنّ الدولة اللبنانية، التي تصرف إلى اللحظة مئات ملايين الدولارات، غير قادرة على صرف مبالغ لتأمين إجراء الانتخابات، مؤكدًا أنّ الانتخابات ستجري في موعدها وأنّ الشعب اللبناني سيقول كلمته وستكون مدويّة.

كلام رئيس الكتائب جاء بعد اجتماع عمل مطوّل جمعه إلى وفد حزب الشعب الأوروبي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي.

وشدد رئيس الوفد فرانك بروست بعد اللقاء على الاهتمام الذي توليه أوروبا للبنان والعمل على وضع الأزمة اللبنانية على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

وأشار بروست إلى وجود مشكلة عميقة تتعلق بالإدارة السياسية للبلد والاقتصادية مع انهيار سعر الصرف والتضخم الحاصلين واللّذين قضيا على الطبقة المتوسطة وبات أكثر من 70% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر.

وفي هذا الاطار أشار بروست إلى أهمية اللقاء الذي عقد مع حزب الكتائب: “وهو حزب شريك منذ العام 2016، مشيًرا إلى العمل الكبير الذي أنجزه الحزب في وضع خطط للخروج من الأزمة على أكثر من صعيد والحاجة إلى أن يتم تظهيرها إلى الرأي العامـ مؤكداً أنّ لبنان بات يحتاج إلى تغيير طريقة إدارة الملفات.”