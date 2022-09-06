الكتائب: التوافق على اسم رئيس بعيد عن حزب الله مهمة ليست مستحيلة

أبدت مصادر قيادية في «حزب الكتائب» تفاؤلها حول إمكانية التوصل إلى اتفاق أو توافق بين القوى المعارضة وتحديدًا المعارضة لـ”حزب الله”، كاشفةً أن هناك تقدمًا في المشاورات.

وأوضحت لـ”الشرق الأوسط” أن “الأولوية بالنسبة للكتائب هو منع (حزب الله) من إيصال مرشحه للرئاسة، وبالتالي كل الوسائل متاحة لتحقيق هذا الهدف، وهو ما نعمل عليه في تواصلنا وحوارنا مع المستقلين ونواب التغيير و(القوات) و(الاشتراكي)”، مؤكدةً «نريد رئيسًا سياديا – إصلاحيا يجمع ولا يفرّق وليس رئيس تحد أو مواجهة”.

كم أشارت الى أن “المشاورات تسير بشكل جدي، وتحقّق تقدمًا لجهة توحيد الرأي، ووضع مواصفات الرئيس المقبل تمهيدا للاتفاق على اسم المرشح”، مؤكدةً أنّ “المهمة ليست مستحيلة، بل تحقيقها ليس بعيدا لا سيما أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين معظم هذه القوى التي تجتمع في معارضتها لإيصال رئيس محسوب على (حزب الله)، وأن يكون إصلاحيا وسياديا، وأن يملك رؤية واضحة لإخراج لبنان من جهنم التي يعيشها، ويعيد علاقاته مع العرب والغرب”.