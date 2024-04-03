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الكتائب تحذر: نرفض أن تتحول بيروت إلى مقرّ للمنظمات الإرهابية

منذ 10 دقائق
بيت الكتائب في الصيفي

بيت الكتائب في الصيفي

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عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد مراجعة الأحداث الميدانية الأخيرة لاسيما المتعلقة باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق والتهديدات التي تلتها. وصدر بيان حذر من “أن يكون لبنان منطلقًا لعمليات الردّ والثأر وتصفية حسابات إقليمية ما يمكن أن يزيد من انغماس لبنان في حرب يرفضها أبناؤه ولا يؤمنون أنها في مصلحة وطنهم”.

ورفض البيان “أن تتحوّل بيروت عنوة، هي التي كانت منارة الحضارة والثقافة، إلى واحدة من عواصم المحور ومقرّ للمنظمات الإرهابية ومنبر لقادة الميليشيات التابعة لإيران تحت مسمّى يوم القدس أو اجتماعات لقادة محاور “الساحات المتحدة”.

أضاف البيان: “ينظر حزب الكتائب بقلق إلى التفلت الأمني وانتشار عمليات القتل والعنف المستشري في الكثير من المناطق اللبنانية من طرابلس إلى بيروت وآخرها في الأشرفية، ويعتبر الحزب أن الأمر بات يحتاج إلى إجراءات أمنية استثنائية ومشددة تقوم بها الأجهزة الأمنية مع انتشار ظاهر وعلني في الأحياء والطرقات للتعويض عن غياب الدولة الذي يمكن أن يدفع المواطنين إلى خيارات عشوائية”.

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