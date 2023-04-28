"الكتائب" تستنكر الاعتداء على شرطي "القليعة" من قبل سوريّين

استنكر إقليم حاصبيا ومرجعيون الكتائبي ما تعرّض له الشرطي البلدي في القليعة بشير نهرا، من تعدّ أثناء قيامه بالواجب على يد مجموعة أشخاص من التابعية السورية، لدى محاولته التعرف عليهم واستفساره عن سبب عدم التزامهم بتعليمات السلطات الإدارية والمحلية القاضية بعدم التجوال ليلًا.

وأكد الإقليم في بيان دعمه لأبناء بلدة القليعة بالقيام بما يرونه مناسبًا لإرساء مناخ من الاستقرار والطمأنينة والمحافظة على النظام العام.

كما طالب الإقليم السلطات الأمنية بالمزيد من التشدد في تطبيق أحكام القانون منعًا لتفاقم الأمور.