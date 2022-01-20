"الكتائب": قراراتنا تصدر عن المكتب السياسي دون غيره.. فاحذروا!

لفت حزب “الكتائب اللبنانية” إلى أنه “مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، تفرغ عدد من المواقع الاخبارية، لا سيما حديثة النشأة منها، لاختلاق اخبار واختراع سيناريوهات عن حزب الكتائب ونواياه الانتخابية، تارة حول ترشيحات وطورًا حول انكفاءات وخلافات ترقى الى مستوى الأساطير. يكاد لا يمر يوم، الا ونقرأ كما هائلا من الضخ الاعلامي والمقالات التي يجهد كاتبوها لاضفاء عنصر التشويق اليها فتصل الى مستوى الصحافة الصفراء”.

الحزب، وفي بيان صادر عن جهازه الإعلامي، شكر “المتفانين في نقل أخبار الكتائب”، مؤكدًا إدراكه أن “خيارات الحزب محل متابعة حثيثة من القراء والسياسيين، لكن كمية الكذب التي تحويها هذه التلفيقات تضر بصاحبها دون غيره، ومن هنا واجب التزام الحذر حفاظا على ما يمكن ان يشكل سمعة مقبولة”.

وختم الجهاز الإعلام مشددا على أنّ “حزب الكتائب لن يتوانى عن اعلان خياراته جهارا متى يحين الوقت، وقد فعل ذلك اكثر من مرة، وقراراته تصدر عن المكتب السياسي دون غيره وهي معروفة من الجميع”.