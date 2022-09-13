الكتائب: لن نشارك في جلسة مناقشة الموازنة

أعلن حزب الكتائب اللبنانية انه لن يشارك في جلسة مناقشة الموازنة التي جرى تحديدها في 14 ايلول، وهو يعتبر ان هذا النهار يوم حداد وطني على رئيس الـ10452 كلم.

واضاف انه “لمناسبة مرور أربعين عاما، على استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، يجدد حزب الكتائب اللبنانية الدعوة الى المناصرين والأصدقاء للمشاركة في إحياء الذكرى عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء 14 أيلول في ساحة ساسين الأشرفية”.

ولفت الحزب إلى أن القوى الأمنية ستعمل على قطع الطرق المؤدية الى ساحة ساسين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وسيتم تحويل السير الى الطرق الفرعية لاستكمال التحضيرات.