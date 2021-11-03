الكتائب: ندفع ثمن الاستسلام لحزب الله

أكد المكتب السياسي ​الكتائبي باجتماعه الدوري في بيت الكتائب المركزي في الصيفي برئاسة نائب رئيس الحزب ​جورج جريج​، أن “الأزمة التي اندلعت بين لبنان و​دول الخليج​ ليست بنت لحظتها ولا تلخص بكلام وزير الاعلام، بل هي نتيجة مسار من التنازلات والمساومات اقدمت عليها المنظومة وانتهت بالاستسلام التام لارادة ​حزب الله​، عبر انتخاب حليفه لرئاسة الجمهورية وتغطية الحكومات المتعاقبة، التي خضعت لارادته، ومنحه مع حلفائه الأكثرية النيابية عبر قانون انتخاب فصل على هذا المقياس”.

ورأى أن “حزب الله وبعدما سيطرعلى القرار السياسي في البلد، بدأ تنفيذ اجندته بعزله عن العالم وابعاده عن اصدقائه وتغيير وجهه التاريخي، بهدف استخدامه ورقة تفاوض، فكيف لدولة تحترم سيادتها أن ترضى بوجود ميليشيا تخوض معارك خارج الحدود في ​سوريا​ و​اليمن​ وغيرها وتنشىء فروعا مسلحة في دول العالم، لتحقيق مصالح راعيها الاقليمي ​ايران​، فيما اهل البلد يهجرون وتتم ملاحقتهم في الدول التي لجأوا اليها”.

ورفض الحزب “منطق الرضوخ لمحاولة حزب الله انجاز وضع اليد على الدولة، ويرى ان الحل الفوري لاستعادة لبنان من حكم الميليشيا وتواطؤ المافيا، هو باعطاء الاولوية المطلقة لعملية الانتخابات، عبر حماية دولية تؤمن انتقالاً سلمياً للسلطة، فلا يكون تهرباً منها لا بالمماطلة ولا بالردود ولا بالطعون، وتقع على عاتق اللبنانيين، في لبنان والاغتراب مسؤولية كبيرة لاختيار ممثلين، وطنيين، سياديين، كفوئين وقادرين على تقديم بديل جدي، لبناء لبنان الجديد، ومن هنا يدعو المكتب السياسي جميع اللبنانيين المنتشرين في العالم، الى التسجيل بكثافة لتأمين اكبر نسبة مشاركة تسمح بقلب المعادلات”.

ورفض الحزب “الانتقائية في التوقيفات الحاصلة في ملف احداث ​الطيونة​، والتي تتركز على ابناء عين الرمانة الذين خرجوا للدفاع عن منطقتهم وبيوتهم وتتساهل مع الفريق المعتدي. ونطالب ​القاضي فادي صوان​ بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة وبانجازها في اسرع وقت والسماح للأهالي برؤية ابنائهم والعمل على تأمين العلاجات الطبية لمن يحتاجها”.