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الكتل الحارة تنخفض تدريجياً.. كيف سيبدو الطقس؟

منذ 40 دقيقة
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يسيطر على لبنان طقس مستقر مع تدفق كتل شرقية جافة وحارة فوق منطقتنا والحرارة فوق معدلاتها بفارق كبير، لغاية يوم الجمعة، وتعود الامطار بشكل متفرق بين بعد ظهر يوم الاحد ويوم الاربعاء من الاسبوع المقبل، وثلوج خفيفة على الجبال العالية مع برق ورعد.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء:
– الحرارة تتراوح على الشكل التالي : : ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر
– الجوّ : مشمس
– الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
– الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٣٠ و ٦٠ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
– الانقشاع : جيد
– حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الخميس : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ١٠و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة : مستقر مشمس ويتخلل الجو سحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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