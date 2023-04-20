الكتل الدافئة انحسرت.. استعدّوا لمنخفض جويّ!

يؤثر طقس متقلب بين الصحو على لبنان، مع احتمال تساقط أمطار محلية وانحسار الكتل الدافئة وانخفاض في درجات الحرارة.

ويعود الطقس إلى الاستقرار يوم غد مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، بالإضافة إلى احتمال تأثير منخفض جوي ممطر أواخر الشهر الجاري.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و٢١ ساحلًا، وبين ٦ و١٨ بقاعًا، وبين ٩ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية، والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٢ ساحلًا، وبين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.