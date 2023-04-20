الخميس 29 رمضان 1444 ﻫ - 20 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكتل الدافئة انحسرت.. استعدّوا لمنخفض جويّ!

منذ 24 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يؤثر طقس متقلب بين الصحو على لبنان، مع احتمال تساقط أمطار محلية وانحسار الكتل الدافئة وانخفاض في درجات الحرارة.

ويعود الطقس إلى الاستقرار يوم غد مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، بالإضافة إلى احتمال تأثير منخفض جوي ممطر أواخر الشهر الجاري.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و٢١ ساحلًا، وبين ٦ و١٨ بقاعًا، وبين ٩ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية، والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٢ ساحلًا، وبين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    الفراغ الرئاسي
    نقطة الحسم تقترب.. "رئيس" قبل حزيران؟!
    الدولار والليرة اللبنانية
    "فيكن تعيّدوا على رواق" ولكن.. ما صحّة الارتفاع الجنونيّ لـ "الدولار"؟
    سليمان فرنجية
    زيارة عائليّة وجلسة مطوّلة بين فرنجية والأسد.. ماذا في تفاصيل اللقاء؟

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
    خلدة
    بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!
    عيد الفطر.. دولة تعلن السبت أول أيام شهر شوال