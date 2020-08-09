الكشف على مباني مار مخايل المتضررة باشراف المحافظ عبود

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بدأ فريقا هندسيا من مجموعة M1 Group بدأ بالتعاون مع خبراء من لبنان وسويسرا وهولندا وأربعة مكاتب هندسية محلية وعالمية، الكشف على المباني المتضررة في منطقة مار مخايل النهر، باشراف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وسيوضع تقرير نهائي بمدى ملاءمتها للسكن بعد التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت، أو وجوب إخلائها نهائيا، على أن تلي هذه الخطوة خطوات تنفيذية أخرى.

وكان الفريق أعد بالامس تقريرا أوليا ورفعه الى محافظ بيروت، ويعمل الفريق التابع للمجموعة باشراف الجهاز الهندسي التابع لمحافظة بيروت برئاسة جهاد بقاعي.