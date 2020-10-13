الكشف عن خريطة التحركات والانشطة في يوم “الغضب والرفض”

حدد رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد في حضور أعضاء هيئة المكتب واتحادات قطاع النقل البري، الاسس التي سيتم اعتمادها غدا في تنفيذ يوم الغضب التحذيري الذي دعا المجلس التنفيذي للاتحاد الى تنفيذه يوم غد الاربعاء 14 تشرين الاول الحالي.

وتلا الاسمر بيانا،أعلن فيه عن برنامج التحركات والاعتصامات المنوي تنفيذها في كافة المناطق اللبنانية في “يوم الغضب والرفض”، وقال:

“استجابة لقرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي صدر يوم الخميس الماضي في 8 تشرين الأول الحالي، وبعد التجاوب الكبير من الاتحادات والقطاعات والمؤسسات والمصانع والمعامل والهيئات النقابية والمنظمات المدنية المختلفة، نعلن وتسهيلا لتغطية تحركات الاتحاد العمالي العام، لائحة بخريطة هذه التحركات والانشطة على الشكل الآتي :

الشمال:

– مدينة طرابلس /المدخل الجنوبي امام منتجع البالما – عند الساعة 8.30 صباحا.

– تجمع أمام معمل holcim بمنطقة شكا عند الساعة 9.30 صباحا.

– تجمع أمام مرفأ بيروت عند الساعة 10.00 صباحا.

الجامعة الأميركية أمام مبنى ال ACC: عند الساعة 10.30 صباحا.

أمام مصرف لبنان: عند الساعة 11.00 صباحا.

وتنطلق المسيرات السيارة “سيارات سياحية – فانات – اوتوبيسات شاحنات صهاريج” الساعة التاسعة والنصف صباحا وفق الخطوط التالية:

الدورة – الكرنتينا – الصيفي – بلدية بيروت – برج المر- مصرف لبنان – السفارة الكويتية – الكولا – المزرعة – مار الياس – الصنائع – مصرف لبنان.

في مطار بيروت الدولي أمام مدخل الMEA: عند الساعة 12.00 ظهرا.

بيروت:

-السفارة الكويتية

-الكولا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة العاشرة صباحا.

-الدورة

جبل لبنان:

-مستديرة عالية

من الساعة 8.00 لغاية الساعة العاشرة صباحا – ساحة بعقلين

الجنوب:

-مدينة صور / مستديرة البص

– مدينة النبطية / مستديرة كفررمان من الساعة 8.00 ولغاية العاشرة صباحا.

– مدينة صيدا – ساحة النجمة.

– مدينة صور – تحرك أمام المصرف المركزي الساعة 11.00.

– مدينة النبطية – تجمع عمالي الساعة 11.00 صباحا.

البقاع:

– ساحة شتورة

-مدينة زحلة / المنارة

– مدينة بعلبك/ المدخل الجنوبي/ دورس من الساعة 8.00 ولغاية الساعة العاشرة صباحا.

-الهرمل / ساحة الامام الصدر.

-راشيا/ الساحة.

– مدينة بعلبك – تجمع أمام المصرف المركزي الساعة العاشرة صباحا.

وكذلك، سيتم تنفيذ إضرابات عامة واعتصامات في كافة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في بيروت والمؤسسات التابعة لها في المحافظات كافة وتحركات واعتصامات أمام المستشفيات الحكومية في كافة المناطق اللبنانية وأمام مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما سيتم تنفيذ اعتصامات في أوقات مختلفة من نهار غد أمام عدد واسع من المصانع في مختلف المناطق اللبنانية”.